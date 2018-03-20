Kalın: Menbiç için ABD ile anlaşmaya vardık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Menbiç konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, ABD'den kısa süre önce 'Menbiç'ten çekilmiyoruz' açıklaması gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin doğrulamadığı Menbiç anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Menbiç konusunda ABD ile yoğun müzakereler yapıldığını dile getiren Kalın, "Genel bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer uygulanırsa, ABD ile karşı karşıya gelmemiş olacağız" dedi.

"Menbiç'te yapılması gereken her şeye dair zaten müzakerelerde bulunduk. Geçen iki yıl boyunca ABD'deki iki yönetimle de, hem Obama hem de Trump yönetimiyle, PYD/YPG unsurlarının, teröristlerin Menbiç'ten çıkarılmasına ilişkin görüşme halindeyiz" diyen Kalın, "Çünkü Menbiç çok az Kürt'ün oturduğu bir Arap kentidir. Bu konu, Kürtlerle değil, PYD/YPG terörist unsurların Menbiç'ten çıkarılması ve Fırat'ın doğusuna çekilmesiyle alakalı" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir bu anlaşmanın masada olduğuna ve son üç haftadır ABD'nin görevden alınan halen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Raymond McMaster ve diğer ABD yetkilileriyle yoğun temaslar yürütüldüğüne dikkati çeken Kalın, "Genel bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer bu anlaşma uygulanırsa, ABD ile karşı karşıya gelmemiş olacağız. Şimdi, Amerikalıların Rakka operasyonu tamamlandığında söylediği gibi, bu unsurları bölgeden çekmesini bekliyoruz" dedi.