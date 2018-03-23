Kale Grubu'na ait seramik fabrikasında işçi kıyımı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan Kale Seramik fabrikasında bir hafta içinde 450 işçi, sendikaya üye oldukları için işten çıkartıldı.

Çanakkale nin Çan ilçesinde, Kale Seramik'e ait fabrikada endikaya üye olan işçiler işten çıkartıldı. İşçilerin 17 yıldır sendikasız olarak çalıştığı fabrikada ücretler kısılıp, ikramiyeler kaldırılıp ve yemek molalarının süreleri kısaltılırken; baskı ve mobing de had safhaya ulaştı. Yaklaşık üç bin işçinin çalıştığı fabrikada çalışma koşulları gittikçe zorlaşırken işçiler örgütlenme yoluna giderek Türk-İş'e bağlı faaliyet gösteren Türkiye Çimse-İş sendikasına üye olmaya başladılar. Bine yakın işçi kısa sürede sendika üyesi olurken toplu sözleşmede temsil yetkisine sahip olma şartı olan bir fabrikada %50+1 sayıda örgütlü olma şartına yaklaşılması ise fabrika yönetimini telaşlandırdı. E-devlet üzerinde sendika üyesi işçilerin listesine ulaşan fabrika yönetimi bir hafta içinde 450 kişiyi iş yerinde "bordroyu göstermek", "ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak" gibi iddialarla tazminatsız olarak işten çıkardı. Çalışmaya devam eden sendikalı işçilerin de baskı altına alınarak sendikadan istifa ettirildikleri gelen bilgiler arasında. İşten çıkartılan işçilerinse fabrikaya bir hafta süre verdiklerini; bu süre içerisinde geri adım atılmazsa hukuki süreci başlatacakları belirtildi.