Kaldırım geriliminde İBB zabıtaları ve Beşiktaş Belediyesi ekipleri karşı karşıya geldi

Etiler'de İBB'ye ait alanda İBB'nin görevini yapmadığı iddiasıyla Beşiktaş Belediyesi'nce yol çalışması yapılması iki belediyeyi ikinci kez karşı karşıya getirdi.

Beşiktaş'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtaları ile ilçe belediyesi ekipleri arasında, kaldırım çalışmasındaki anlaşmazlık dolayısıyla gerginlik yaşandı.

Olay Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Belediyesine ait iş makineleri kaldırım çalışmasına başladı. Ancak cadde büyükşehir belediyesi idaresinde olduğu için İBB’ye bağlı zabıta ekipleri çalışmaya izin vermedi. Bunun özerine olay yerinde çok sayıda zabıta ekibi geldi. Gerginliği gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemi aldı.

Kurum yöneticileri arasındaki görüşmelerin ardından, kaldırım çalışması yapan iş makinesinin çalışmasına son vermesi üzerine gerginlik sona erdi.

Beşiktaş Nispetiye caddesinde yapılan kaldırım çalışması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belesiyesi zabıtaları ve Beşiktaş Belediyesi zabıtaları arasında geçen hafta da gerginlik yaşanmıştı.

İddiaya göre, Beşiktaş Nispetiye caddesinde bulunan kaldırımın onarılması için Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine talepte bulundu. Talebi kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kaldırımı onarmadığını iddia eden Beşiktaş Belediyesi kendi imkanlarıyla çalışma başlatmıştı.