KAL'da yeni skandal: Müdür öğrencilerin özel görüntülerini paylaştı

'Dini sohbet' adı altında tarikat ve dinsel yapılanmalar tarafından kuşatılmaya çalışılan Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bu defa 'görüntü' skandalı patlak verdi. Pansiyonda kalan öğrencilerin görüntülerini kaydeden ve ailelerin de bulunduğu WhatsApp gruplarında paylaşan okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

CHP İstanbul eski milletvekili Barış Yarkadaş, Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü Ali Fuat Güney’in, pansiyonda kalan öğrencilerin kendi aralarındaki şakalaşmaları izinsiz bir biçimde kaydettiğini ve ailelerinin de bulunduğu WhatsApp gruplarına gönderdiğini açıkladı.

Daha önce öğrencilerin çeşitli gerekçelerle mescitte dini sohbetlere zorlandığı Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler açtıkları pankart ile yaşananları protesto etmişti. Yarkadaş, okul müdürü Güney'in "görüntü" skandalını şu sözlerle açıkladı:

Proje Okul olarak dönüştürülen Kadıköy Anadolu Lisesi’nin Müdürü Ali Fuat Güney’in desteklediği bir grup öğrenci, ‘Hadis Halkası’ adını verdikleri bir oluşumla, öğrencileri zorla dini sohbetlere götürmeye çalışıyordu. Bunu deşifre etmenizin ardından, zorlama şimdilik sona erdi. Ancak bu kez de başka bir skandal patlak verdi. Okul Müdürü Ali Fuat Güney, 11. sınıf velilerinin ve öğrencilerinin de olduğu WhatsApp grubunda, öğrencilerin pansiyondaki odalarında çekilmiş görüntülerini yayınladı. Bu görüntü, odanın dışından çekilmiş. Görüntüde erkek öğrenciler şakalaşıyor ve kahkaha atıyor. Tamamen mahrem olan bu görüntüyü kimin çektiği bilinmiyor. Ancak müdürde başka görüntülerin olduğu da ortaya çıkmış.

Yaklaşık 300 öğrencinin öğrenim gördüğü okulun pansiyonunda çekilen bu görüntülerin ailelerde büyük endişe yarattığına dikkat çeken Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Okul Müdürü Güney, bu görüntüyü grupta paylaşınca aileler gece Kadıköy Kaymakamı ile Milli Eğitim Müdürü’nü arıyor. Bunun üzerine ertesi gün okula müfettiş geliyor. Müdür Güney, müfettişlerin ailelerle görüştüğü odaya okulun güvenlik görevlileri ile girerek ‘Burada toplantı yapamazsınız’ diye tepki gösteriyor. Müfettişler Azem Tüfek ile Bahtiyar Tekelioğlu ise kanuna vurgu yaparak ‘Sizden izin almamıza gerek yok, teftişteyiz’ karşılığını veriyor. Müfettişler Tüfek ve Tekelioğlu, müdürün odadan çıkmasını istiyor. Yaklaşık 2.5 saat süren müfettiş – aile görüşmesi sonrası, görüntüsü yayınlanan öğrencinin ailesinin şikayeti tutanak altına alınıyor.

Olayın ardından 11. sınıf öğrencisinin ailesinin İstanbul Valiliği’ne suç duyurusu dilekçesi verdiği kaydedildi.