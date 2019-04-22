Kağıthane'de bir bina çöktü

Kağıthane'de bir inşaat alanının destek duvarının çökmesinin ardından üst tarafta bulunan iki evin altındaki toprak kaydı. Boşaltılan iki evden biri çöktü.

İstanbul Kağıthane'de iki yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının istinat duvarının çökmesinin ardından üst kısımda yer alan iki binadan biri de çöktü. Binanın daha önce boşaltıldığı belirtildi.

Yahya Kemal Mahallesi'ndeki inşaat alanında hafriyat çalışması sırasında istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil de inşaat alanına düşerek toprak altında kaldı.

Bu sırada inşaat alanının üst sokağında bulunan iki bina, altındaki toprağın kayması üzerine tahliye edildi. Tahliye edilen 4 katlı bir bina da bir süre sonra çöktü.

Bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.