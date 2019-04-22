Kağıthane'de 21 bina tahliye edildi, biri çöktü

Kağıthane'de bir inşaat alanının destek duvarının çökmesinin ardından üst tarafta bulunan evlerin altındaki toprak kaydı. Boşaltılan evlerden biri çöktü.

İstanbul Kağıthane'de iki yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının istinat duvarının çökmesinin ardından üst sokakta yer alan bir bina da çöktü. Binanın daha önce boşaltıldığı belirtildi.

Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokağı'nda bir inşaat alanında hafriyat çalışması sırasında istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil de inşaat alanına düşerek toprak altında kaldı.

Bu sırada inşaat alanının üst sokağında bulunan binalar, altındaki toprağın kayması üzerine tahliye edildi. Tahliye edilen 4 katlı bir bina da bir süre sonra çöktü.

Bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİLİK: 10 BİNA BOŞALTILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Yıkılan bina çevresinde ve risk altındaki 10 binanın sakinleri tahliye edildi" denildi.

GÜNCELLEME: 17.30

BELEDİYE BAŞKANI: 21 BİNA BOŞALTILDI, YIKIMA BAŞLANACAK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında bölgedeki 21 binanın boşaltıldığını söyledi.

Öztekin, "Bugünden itibaren yıkıma başlıyoruz. Arkada kalan binalara da bakıp, hızlı bir şekilde tahliyelerini yaptık. İlçemizde yıkılması gereken, depreme dayanıksız bina varsa biz hepsini yıkacağız" diye konuştu. Bölgedeki hasarlı binalarla ilgili "TOKİ ve bakanlığımız aracılığıyla hızlı bir şekilde çözüm bulacağız" diyen Öztekin şöyle devam etti:

"Buradaki binalar 1990'dan sonra yapılan binalardı. Özellikle 25-30 yıllık binalar. İster istemez aşağıda kottaki adada dönüşümden kaynaklanan istinat duvarının çökmesiyle beraber, yağışlarla beraber o binaların alt kotları boşaldığından dolayı çökme tehlikesi oldu. Bizim bu konudaki sevincimiz özellikle hiçbir can kaybı ve yaralımız olmaması. Bu çok önemli. Çünkü istinat duvarının çökmesinin ardından yarım saat sonra bina yıkılıyor. İstinat duvarının çökmesinden sonra gerekli tedbiri alıp, binaları boşalttık."