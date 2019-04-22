Kağıthane'de 10 bina tahliye edildi, biri çöktü

Kağıthane'de bir inşaat alanının destek duvarının çökmesinin ardından üst tarafta bulunan evlerin altındaki toprak kaydı. Boşaltılan evlerden biri çöktü.

İstanbul Kağıthane'de iki yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının istinat duvarının çökmesinin ardından üst sokakta yer alan bir bina da çöktü. Binanın daha önce boşaltıldığı belirtildi.

Yahya Kemal Mahallesi'ndeki inşaat alanında hafriyat çalışması sırasında istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil de inşaat alanına düşerek toprak altında kaldı.

Bu sırada inşaat alanının üst sokağında bulunan binalar, altındaki toprağın kayması üzerine tahliye edildi. Tahliye edilen 4 katlı bir bina da bir süre sonra çöktü.

Bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİLİK: 10 BİNA BOŞALTILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Yıkılan bina çevresinde ve risk altındaki 10 binanın sakinleri tahliye edildi" denildi.