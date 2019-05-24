Kaftancıoğlu'ndan 'hapis talebi' açıklaması: Kurgulanmış sahte ifadeler var

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 yıl hapis cezası istenmesine ilişkin, 'Resmi bir tebligat ulaşmadan yandaş medya organlarına sızdırılması soruşturmanın gizliliği açısından skandal, ancak ne yazık ki alışılageldik bir durum olmuştur' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istenmesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Kaftancıoğlu, soruşturma dosyasında ifade özgürlüğüne ait beyanlarıyla birlikte; kurgulanmış sahte ifadelerin de bulunduğunu söyledi. Kaftancıoğlu, kendisine tebligat ulaşmadan haber yapan Sabah gazetesine de atıfta bulunarak, "Yandaş medya organlarına sızdırılması soruşturmanın gizliliği açısından skandal, ancak ne yazık ki alışılageldik bir durum oluşturmuştur" dedi. Kaftancıoğlu açıklamasında, hapis cezasını hukuk eliyle gösterilen sopa olarak tanımladı.