Kaftancıoğlu suç duyurusunu kabul edecek savcı bulamadı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında söylediklerine dava açmak için yazdığı dilekçesini kabul edecek savcıyı uzun süre bulamadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Süleyman Soylu'nun kendini hedef alan sözlerinin ardından konu hakkında yapacağı suç duyurusunu kabul edecek savcı bulamadı.

Kaftancıoğlu, Soylu hakkında, "Cumhuriyet Savcılığına giderek yalan ve iftiraları nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve ederi kadar kendisine 5 kuruşluk dava açacağım" diyerek Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Ancak uzun süre adliyede dilekçesini kabul edecek savcı bulamadı.

Adliyede yaşananlarla ilgili olarak, milletvekili Mahmut Tanal, "Savcılar havale vermek istemediler" yorumunda bulundu.

Süleyman Soylu'nun dün akşam yaptığı konuşmasında kendisini hedef aldığını belirten Kaftancıoğlu, "Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz" diyerek Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını söylemişti.