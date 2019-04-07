Kafe-bar emekçisi, patronu tarafından dövülerek öldürüldü

İzmir Alsancak'ta 29 yaşındaki bar emekçisi Mustafa Demir, patronu Hasan Yücel tarafından dövüldü. Demir, hastane yolunda hayatını kaybederken patron Yücel ise kayıplara karıştı.

İzmir Alsancak’ta bulunan Vesile Bar’da çalışan bar emekçisi 29 yaşındaki Mustafa Demir, patronu Hasan Yücel tarafından dövülerek öldürüldü.

Gece 02.00 sıralarında yaşanan olayda sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, Patron Hasan Yücel'in bar emekçisi Mustafa Demir'e saldırısına dönüştü. Demir’e tekme, tokat ve yumruklarla saldıran Yücel, Demir yere düştüğünde de saldırısını sürdürdü.

Bilincini kaybeden Demir, 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülmek üzere ambulansa bindirildi fakat hastanaye ulaşamadan hayatını kaybetti.

Patron Yücel ise yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Yücel’in gidebileceği tüm noktalara ve yakınlarının evlerine baskın yapsa da Yücel’i bulamadı.