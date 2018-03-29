İstanbul Ataşehir Belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan İbrahim D. kadro beklerken, 38 yıl önce yargılandığı dava yüzünden işinden oldu. Yaşadıklarına isyan eden İbrahim D. "Kadrolu olamadığım gibi işimden de oldum. 38 yıllık dava, zaman aşımına uğramış, dosya bile kayıp ama ben ekmeğimden oldum" dedi.

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesi, olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yürürlüğe girdi. 2 Ocak’ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları ile binlerce işçi, kurulan komisyonlara başvurdu. Sonuçların açıklanması ile binlerce kişi kadroya alınırken, kadro bekleyen bir çok kişi de mağduriyet yaşadı. Bunlardan biri de İbrahim D.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN DAVA YÜZÜNDEN İŞİNİ KAYBETTİ

Sözcü'nün aktardığı habere göre Ataşehir Belediyesi halkla ilişkiler biriminde üç yılı aşkın süredir taşeron işçi olarak çalışan İbrahim D., düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra kadroya geçiş için kurulan komisyona başvurdu.

Kadroya alınmayı bekleyen İbrahim D., tespit komisyonundan beklemediği bir yanıt aldı. Komisyon, İbrahim D.'ye 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında sıkıyönetim mahkemesinde yargılanıp hüküm giydiği bir dava nedeniyle kadroya alınamayacağını bildirdi. Bu karardan sonra belediyedeki işine de son verilen İbrahim D., komisyonun kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde söz konusu davanın zaman aşımına uğradığını ve davadan kaynaklı hak kayıplarının tarafına iade edildiğini belirten İbrahim D., bu itirazdan da sonuç alamadı ve Mart ayı itibariyle işine son verildi.

DOSYA BİLE KAYIP

Adli sicil kaydını sildirmek için 12 Eylül’de yargılandığı davanın dosyasına ulaşmaya çalışan İbrahim D., Genelkurmay Başkanlığı’nın arşivine başvurdu. Ancak buradan bir sonuç elde edemedi. Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesinin kararı olması nedeniyle dosyanın Diyarbakır’da olabileceği yanıtını alan İbrahim D., avukatı aracılığıyla Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Ancak buradan da bir sonuç alamadı. Davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle dosyaların imha edilmiş olabileceği yanıtını alan İbrahim D., "Genelkurmayın ve yetkili mahkemelerin dahi ulaşamadığı ve üzerinden 38 yıl geçen bir dava nedeniyle işimden oldum. Üstelik bu dava zaman aşımına uğramış ve haklarım iade edilmişken mağdur edildim. Hiç kimsenin ulaşamadığı bu dosyaya komisyon nasıl ulaştı onu da anlamış değilim” diye konuştu.

DAHA FAZLA MAĞDURİYET YAŞANACAK

Ataşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Mahmut Opuz, taşeron firmalara bağlı olarak belediyede çalışan ve kadroya geçiş için başvuranlar arasından 150’ye yakın kişinin başvurularının komisyon tarafından reddedildiğini belirtti. Başvurusu reddedilen 150 kişi arasında da en az 80 kişinin sicil kaydı nedeniyle ret aldığını ifade eden Opuz, ret kararlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen hükümlere göre verildiğini belirtti.

"GÜVENLİK SORUŞTURMALARI MAHKEME KARARLARINA DEĞİL İSTİHBARAT RAPORLARINA DAYANIYOR"

Aynı zamanda komisyon başkanlığını da yürüten Opuz, başvurusu kabul edilenlerin bundan sonraki süreçte güvenlik soruşturmalarına tabi olacağını belirterek, “Bu süreçte daha fazla mağduriyet yaşanacağını düşünüyoruz. Çünkü güvenlik soruşturmaları mahkeme kararlarına değil, emniyetin istihbarat raporlarına dayanıyor” dedi.