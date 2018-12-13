Kadınları hedef alan imam: Kadın münafıktır, yönetemez!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, kamuda yöneticilik yapan kadınları 'münafık' diyerek hedef alan Erbaa Çarşı camisi imamı İbrahim Galip, Cumhuriyet Mahallesi’nin kadın muhtarı Nurten Çamlıbel’i de hedef gösterdi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, kamuda yöneticilik yapan kadınları 'münafık' diyerek hedef alan Erbaa Çarşı camisi imamı İbrahim Galip, Cumhuriyet Mahallesi’nin kadın muhtarı Nurten Çamlıbel’i de hedef gösterdi.

Cumhuriyet'ten Savaş Kalkan'ın haberine göre Muhtar Nurten Çamlıbel, imam İbrahim Galip hakkında suç duyurusunda bulunurken, konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz, “40 milyon kadınımıza hakaret edip aşağılamıştır” diye konuştu.

Geçen hafta cuma namazı öncesinde verdiği vaazda kadınların yönetici olmasını doğru bulmadığını belirten İbrahim Galip, “Kadınlardan yönetici olmaz. Münafıktır kadınlar. Kadınların önderliğinde yol alınmaz. Ayrıca, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarını da kadın seçtiniz. O da münafıktır. Bu kadar cemaat, bu kadar insan münafığın önünde iş yapmaz” diye konuştu.

Galip hakkında Erbaa cumhuriyet başsavcılığı ve ilçe müftülüğüne de başvurarak şikayetçi olan Çamlıbel dilekçesinde, Galip’in kendisinin yanı sıra tüm Türk kadınlarına hakaret edip aşağıladığını belirtti.

CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz ise konuyu meclise taşıyarak, “Bu şahıs ülke genelinde 674 kadın muhtar, yönetici ve 40 milyon kadına hakaret etmiştir. Diyanet kadınlarımızı aşağılayan bu şahısla ilgili yasalar gereği gerekeni yapacak mıdır” diye sordu.