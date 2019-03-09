Kadınlar Maltepe'de resimleriyle bir araya geldi: Siyaset kadınlara ve emekçilere kapalı

İstanbul Maltepe’de Altayçeşme'li kadınlara ait resimlerden oluşan 'Toplumsal Yaşamda Kadın ve Çocuk' adlı serginin ikincisi açıldı. Yoğun ilgi gösterilen etkinliğe Türkiye Komünist Partisi Maltepe Belediye Başkan adayı Yıldız Koç ve Ataşehir Belediye Başkan adayı Fide Lale Durak da katıldı.

İstanbul Maltepe’de Altayçeşme'li kadınlara ait resimlerden oluşan serginin ikincisi açıldı. "Toplumsal Yaşamda Kadın ve Çocuk" adlı serginin açılışına yoğun ilgi gösterildi.

Sergiye resmiyle katılan Semra Yeşil, grup adına açılış konuşmasını yaptı. Birlikte olmanın, paylaşarak çoğalmanın önemini vurgulayan Yeşil'in ardından söz alan müzik öğretmeni Umut Çalışkan ise Altayçeşme Mahallesi’nde çok sesli çocuk korosunun kurulacağını duyurdu. Etkinlikte söz alan Altayçeşme Mahallesi muhtarı Arzu Toker, resim yapan kadınlar için mahalle parkında bulunan prefabrik yapının bir bölümünün ayrılacağını söyledi.

Etkinlikte TKP Maltepe Belediye Başkan adayı Yıldız Koç da bir konuşma yaptı. Konuşmasına kapitalist üretim ilişkileri içinde kadın ve çocuk emeğinin tarihsel gelişimini özetleyerek başlayan Koç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün tarihinden bahsederek şu şekilde konuştu: "8 Mart bizlere çiçek verilen bir gün değil. 8 Mart’ın üzerinden yaklaşık 100 yıl geçmişken şimdi neredeyiz? ‘Kadınlar çalışıyor, o yüzden işsizlik var’, ‘neden iş istiyorsun, evdeki işler yetmiyor mu?’ diyorlar. İlerici kadınlar bu anlayışla çatır çatır kavga etmeli. Kadın cinayetleri uzlaşalım diyenler yüzünden arttı. Her yerde genel oy hakkı var ama siyaset kadınlara ve emekçilere kapalı. ‘Siyaseti çok okumuşlar, çok parası olanlar, önemli kişiler yapar’ diyorlar. Oy hakkı için yıllarca mücadele ettik. Şimdi de sadece sandığa git, başka bir şey yapma diyorlar. İşçi sınıfı bu denklemde olmadığı sürece eşitlik özgürlük gelmeyecek."

Koç, "Seçilirseniz siz ne yapacaksınız?" sorusuna “Biz her şeyi birlikte yapacağız. Mahallede mahalle ‘semt evleri’miz olsaydı, Gülsuyu Mahallesi’ne uyuşturucu çeteleri giremezdi. Halkın yönetime katılabilmesi için sokak sokak komiteler kurulacak. Herkes örgütlenecek" yanıtını verdi.

Etkinlikte Koç’un ardından söz alan TKP Ataşehir Belediye Başkan adayı Fide Lale Durak ise “Geçen yıl düzenlenen etkinliğe de gelmiştim. Kendim de resim yaptığım için kişisel ilgim de var. Fakat sanatçı olmak üzere yönlendirilmedim çünkü annem ev hanımı, babam isçiydi. Burada suç arayacaksak bu suç bir isçinin çocuğunun ilgi alanına dönük yönlendirme yapmayan düzendedir. Sonradan resim üzerine yüksek lisans yaptım ancak aynı zamanda çalışmak zorundaydım. Aydın olmak kimin nereyi bitirdiği ile ilgili değil. Aydın olmak değiştirmekle ilgili, aktif olmakla ilgili bir şey. Cinsiyete bağlı toplumsal rollerin yüklediği işleri paylaştığımızda dönüşmek ve dönüştürmek için zamanımız kalacaktır. Bir şeyleri havale etmiyoruz. Şimdiden örgütleyeceğiz. Bu sergiyi birlikte üretmek için önemsedim. Önümüzdeki sene ben de katılmak istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kokteyl ile birlikte sergi açılışı gerçekleştirildi.