Kadınlar, çocuklar tehlikede: İşte can sıkıcı veriler...

Türkiye'ye dair sosyoekonomik verileri resmi kaynaklardan derleyen Veri Kaynağı, ülkedeki 'cinsel şiddet' rakamlarını paylaştı.

Cinsel şiddet, 5 Aralık Kadın Hakları Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle son haftalarda çokça konuşulup tartışıldı. Türkiye'ye dair sosyoekonomik verileri kamuya açık resmi kaynaklardan derleyen Veri Kaynağı, bu vesileyle ülkedeki "cinsel şiddet" rakamlarını paylaştı.

Cinsel şiddeti, "kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak ve cezalandırmak amacıyla cinselliğin bir şiddet aracı olarak kullanılması" olarak tanımlayan Veri Kaynağı, kadın cinayetleri, çocukların cinsel istismarı, koruma kararı sayıları, çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili suç istatistikleri gibi verileri yayımladı.

2017 RAKAMLARI

2017'de İstanbul'da 57, İzmir'de 32, Antalya'da 25, Bursa'da 18, Adana'da 17, Antep'te 15, Konya'da 14, Urfa'da 12, Kayseri'de 11, Balıkesir'de 10, Manisa'da 10, Denizli, Kocaeli, Samsun ve Zonguldak'ta 9'ar, Aydın ve Mersin'de 8'er, Ankara, Hatay ve Muğla'da 6'şar kadının kadın cinayetlerinde katledildiği belirtildi.

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

Aynı çalışmada 2017 yılında çocukların cinse istismarı hakkında toplamda 21 bin 548 karar verildiği yer aldı. Yine aynı yıl çocukların cinsel istismarı hakkında açılan davalardaki suç sayısının toplam 16 bin 348 olduğu vurgulandı.

KORUMA KARAR SAYISI

2017'de 6284 sayılı kanun kapsamında talep edilen koruma karar dava sayısının 2017'de 207 bine yükseldiği ifade kaydedildi.