Kadın cinayetleri: Ekim ayında en az 34 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan 2018 Ekim ayı raporu yayımlandı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2018 Ekim ayı raporunu yayımladı. Rapora göre Ekim ayında 34 kadın katledildi.
Raporun satır başları şöyle:
- Ekim ayında işlenen kadın cinayetlerinin 14’ü şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken, 6’sının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 9’u hayatına dair karar almak isterken öldürüldü, 2’sinin ise boşanmak isterken öldürüldüğü biliniyor.
- Bu ay içerisinde en çok kadın cinayetinin işlendiği iller şu şekilde: İstanbul 8, Adana 2, Tekirdağ 2.