Kadın cinayetleri: Ekim ayında en az 34 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan 2018 Ekim ayı raporu yayımlandı.
Haber Merkezi
Çarşamba, 07 Kasım 2018 13:45

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2018 Ekim ayı raporunu yayımladı. Rapora göre Ekim ayında 34 kadın katledildi. 

Raporun satır başları şöyle: 

  • Ekim ayında işlenen kadın cinayetlerinin 14’ü şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken, 6’sının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 9’u hayatına dair karar almak isterken öldürüldü, 2’sinin ise boşanmak isterken öldürüldüğü biliniyor.
  • Bu ay içerisinde en çok kadın cinayetinin işlendiği iller şu şekilde:  İstanbul 8, Adana 2, Tekirdağ 2.

 

 

 