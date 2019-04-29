Kadın cinayeti: Uyurken eşi tarafından boğularak öldürüldü!

İzmir'in yaşayan 24 yaşındaki bir kadın, uykusunda eşi tarafından boğularak öldürüldü.

Kan donduran olay, İzmir'in Tire ilçesinde yaşandı. Tire Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Hatice Ü., hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte mahalleye gitti. Dün akşam saatlerinde köyden dönen aile, yemeklerini yedikten sonra evde biraz vakit geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde herkes yatağına geçti ve uyumaya başladı. Aynı evde talihsiz kadının annesi Şükran Gezgin de yaşıyordu.

Hatice Ü.'nün eşi S.Ü., sabaha karşı saat 03.00 sıralarında yatağından kalktı ve uyuyan eşi Hatice Ü.'yü boğmaya başladı. Bir süre sonra hareketsiz kalan talihsiz kadın, daha sonrada hayatını kaybetti. Olayın ardından tek başına evden ayrılan cani, kardeşi G.Ü’yü arayarak durumu anlattı. G.Ü de durumu polise bildirdi. Polis, yaptığı çalışmalar sonucu cinayet zanlısı S.Ü.'yü Dallık mahallesi yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.