Kadın cinayeti: Şiddetinden kaçan eşini bıçaklayarak öldürdü

Eşinin şiddetine dayanamadığı için iki çocuğu ile birlikte Ankara’daki ailesinin yanına kaçan kadın, eşi tarafından sekiz yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Eşinin şiddetine dayanamadığı için iki çocuğu ile birlikte Ankara’daki ailesinin yanına kaçan kadın, eşi tarafından sekiz yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 23 Ekim 2018’de akşam saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi 26 yaşındaki Elmas Demir, 10 yıllık eşi 30 yaşındaki Vahdet Demir’den gördüğü şiddete dayanamadı. 9 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu da alarak Ankara’da yaşayan ailesinin yanına kaçtı. Vahdet Demir, aylar sonra barışma bahanesiyle eşi ve eşinin ailesiyle irtibata geçti. Ancak yıllarca şiddete maruz kalan Elmas Demir eşiyle görüşmek istemedi. Bunun üzerine İstanbul’a döneceğini söyleyen Vahdet Demir, otobüs bileti alacağını söyleyerek saat 16.00 sıralarında evden ayrıldı. Bilet almaya giden Vahdet Demir saat 20.00’da eve geri geldi ve eşinin annesi ile iki çocuğunu bıçak zoruyla bir odaya kilitledi. Mutfaktaki eşinin yanına giden Demir, eşini önce sırtından, sonra kalbinden bıçaklamaya başladı. Sekiz yerinden bıçaklanan Elmas Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Katil, kilitlediği odanın kapısını açarak eşinin annesine, “Kızını öldürdüm, git bak” dedi ve evden kaçtı.

Olay mahallini abluka altına alan polis, katili çok uzaklaşmadan yakaladı. Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.