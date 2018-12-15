Kadın cinayeti: 'Sevgilisini' 44 bıçak darbesiyle katletti

Ankara'da Canoğul Y. adlı saldırgan, markette çalışan 'sevgilisi' Gülseren K.’yi 44 yerinden bıçaklayarak katletti. Cinayeti itiraf eden katil, 'Kıskandığım için bıçakladım' dedi.

Ankara'da Canoğul Y. adlı saldırgan, markette çalışan "sevgilisi" Gülseren K.’yi diğer çalışanların gözü önünde 44 yerinden bıçaklayarak katletti.

Olay, önceki akşam Çankaya ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesindeki bir markette meydana geldi. Canoğul Y. daha önce çalıştığı markete giderek "sevgilisi" Gülseren K.’nin yanına gitti. Burada Canoğul Y. ile Gülseren K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Canoğul Y. eline aldığı bıçakla tüm çalışanların gözleri önünde Gülseren K.’yi vücudunun 44 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Gülseren K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Teslim olan Canoğlu Y., ifadesinde cinayeti itiraf etti, “Kıskandığım için bıçakladım” dedi. Saldırgan tutuklandı.