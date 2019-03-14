Kadın cinayeti: Eşini tahrayla öldürdü!

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kadın, uzun süredir ayrı yaşadığı eşi tarafından evinde tahrayla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Mersin Akdeniz ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan 48 yaşındaki Leyla E., eve gelen ve uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi Süleyman E. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, eşinin kafasına tahrayla vurduğu iddia edilen Süleyman E., daha sonra kaçtı.

Çocukların dışarı çıkıp komşulardan yardım istemesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Leyli E'nin cenazesi, otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, kavga sırasında odadaki sobanın devrildiğini ve kapının da kırıldığını tespit etti. Olaydan sonra kaçan zanlının ise polise teslim olduğu bildirildi.

Bu arada, beş çocukları bulunan Leyla E. ile Süleyman E.'nin amca çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Zanlının, Siirt'te yaşadığı ve zaman zaman eşi ve çocuklarının yanına geldiği, Leyli E.'nin de tarlalarda çalıştığı kaydedildi.