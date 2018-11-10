Kadın cinayeti: Eşini av tüfeğiyle öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cemile Kılavur adlı kadın, eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Şanlıurfa'nın Bağlar mahallesinde yaşayan Ahmet Kılavur, 54 yaşındaki eşi Cemile Kılavur'la bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş eden Ahmet Kılavur, ardından aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

112 Acil Servis ekipleri, Ahmet Kılavur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, ağır yaralanan Cemile Kılavur'u Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cemile Kılavur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.