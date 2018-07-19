Kadın cinayeti: Eşi tarafından dövülen hamile kadın yaşamını yitirdi

Gaziantep'te İsa Ç. yedi aylık hamile olan eşi 23 yaşındaki Aysel Kurt'u darp etti. Hastaneye kaldırılan Kurt ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Gaziantep'te İsa Ç. yedi aylık hamile olan eşi 23 yaşındaki Aysel Kurt'u darp etti. Hastaneye kaldırılan Kurt ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olay Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabı imalatı işiyle uğraşan İsa Ç., dört yıl önce evlendiği yedi aylık hamile olan eşi Aysel Kurt'u darp etti. Aysel Kurt, çığlıklarına gelen yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kurt ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kurt’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KATİL ZANLISI EŞ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, İsa Ç.’yi gözaltına alarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İsa Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. İsa Ç.'nin sık sık Kurt'a şiddet uyguladığı belirtildi.