Kadın cinayeti davası: Mahkemeden eş katiline 'iyi hal' indirimi

İzmir'de Gülistan Çelik, parası ve ziynet eşyalarını gasp etmek isteyen eşi tarafından boğularak öldürülmüştü. Mahkeme, eşini altınları için boğarak öldüren katilin cezasında 'iyi hal' indirimi yapmıştı. Yargıtay kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme katil hakkındaki 'iyi hal' indiriminde direndi.

İzmir'de Gülistan Çelik, parası ve ziynet eşyalarını gasp etmek isteyen eşi tarafından boğularak öldürülmüştü. Mahkeme, eşini altınları için boğarak öldüren katilin cezasında 'iyi hal' indirimi yapmıştı.

Eş katili Abdüllatif Çelik hakkında verilen karar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil edilmemesinden dolayı Yargıtay tarafından bozulunca, yeniden yargılama yapıldı.

Konak'ta yaşayan Gülistan Çelik'i 2015 yılının Mart ayında ziyarete gelen kızı A.Ç., annesinin kapıyı açmaması üzerine şüphelenerek polisten yardım isteyince, cinayet ortaya çıktı. Çilingir yardımıyla kapı açıldığında, Gülistan Çelik yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri Çelik'in öldüğünü belirledi. Çelik'e Adli Tıp'ta otopsi yapıldı, bu esnada başlatılan soruşturmada Çelik'in bir süredir işsiz olan eşi Abdüllatif Çelik aranmaya başlandı.

Bir arkadaşının iş yerinde saklanırken yakalanan Çelik ifadesinde, evde kimsenin bulunmadığı sırada, eşiyle ailevi nedenlerden dolayı tartıştığını, iterek düşmesine neden olduğunu, ardından da boğazını sıktığını, hareketsiz kalınca da evden kaçtığını, ancak öldürmek istemediğini öne sürdü. Abdüllatif Çelik hakim önüne çıkarılarak tutuklandı.

Eşini öldürdükten sonra üstündeki bir miktar para ile ziynet eşyasını da aldığı iddia edilen Çelik hakkında, "Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla eşini öldürme" ve "Konutta yağma" suçlarından dava açıldı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucunda sanık Çelik, eşini öldürmekten müebbet hapis, yağma suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil edilmemesinden dolayı karar Yargıtay tarafından bozuldu.

YENİDEN YARGILANDI

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Abdüllatif Çelik, avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen, sanığın oğlu ve kızı katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığa, eşini öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve yağma suçundan da 10 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık Çelik, eşinin boğazını öldürmek için sıkmadığını öne sürerek, "Ben kimsenin parasını almadım. Eşimin altınlarını aldığımı söylediler. Ancak altınlar çocuklarımda çıktı. Ben para, altın için tenezzül edip adam öldürecek biri değilim. Çocuklarım dayılarının tehdidi altında oldukları için böyle konuşuyorlar. Ben eşimin boğazını öldürmek amacıyla sıkmadım. Eşimin öldüğünü bile fark etmedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmaya müdahil olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Müjgan Bilgen Özen ise, sanığın cinayeti tasarlayarak işlemesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması ve yağma suçundan da indirim yapılmadan en üst sınırdan cezalandırılması yönünde talepte bulundu.

MHKEME 'İYİ HAL' İNDİRİMİNDE DİRENDİ

Mahkeme heyeti, sanığa "yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla eşini öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezayı, duruşmalardaki "iyi halinden" dolayı müebbet hapse indirdi. "Yağma" suçundan da sanık 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi, duruşmalardaki "iyi hali" nedeniyle bu cezası da 8 yıl 4 aya indirildi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.