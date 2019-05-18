Kadın cinayeti: Akrabalarına gitmek isteyen eşini katletti!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın cinayeti yaşandı. 32 yaşındaki kadın, eşi tarafından bıçaklanarak katledildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 37 yaşındaki Cemal Oturak adlı saldırgan, bazı akrabalarına gitmek isteyen 32 yaşındaki eşini bıçaklayarak katletti.

Olay, gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre Cemal Oturak, eşi Özgü Oturak'a bazı akrabalarına gitmesini istemediğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Cemal Oturak, Özgü Oturak’ı bıçaklayarak öldürdü.

Evden çıkan Cemal Oturak sabaha karşı Çayırova Polis Merkezi’ne giderek eşini öldürdüğünü söyledi ve evinin anahtarını verdi. Eve giden polis, Özgü Oturak’ın cesedi ile karşılaştı.

Cemal Oturak ifadesinde eşi ile ikinci evliliklerini yaptıklarını, eşini bazı akrabalarına gitmemesi konusunda uyardığını, bu nedenle tartışarak bıçakladığını anlatı. Oturak, gözaltına alınırken cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.