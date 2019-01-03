Kadın cinayeti: 55 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Azerbaycanlı Ganıra Cabbarova adlı kadın, erkek arkadaşı tarafından 55 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Saldırganı olayın tanığı taksici yakaladı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde gece evlerine dönmek için taksiyle yola çıkan Azerbeycanlı Ganıra Cabbarova ve erkek arkadaşı Halil A. takside tartışmaya başladı.

Tefenni-Çavdır karayolu Beyköy yol ayrımında araçtan inen kadın ardından giden Halil A. adlı erkek, Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı.

Olayı gören taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirip yardım istedi. Saldırgan erkeği yakalayan taksi sürücüsü olay yerine gelen jandarmaya teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadının öldüğü belirlendi. Taksi şoförü Ali T.'nin yakaladığı Halil A. gözaltına alındı.