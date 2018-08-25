Kadın cinayeti: 18 ve 20 yaşlarındaki iki kızını öldüren baba intihar etti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde belediyede çalışan Aziz Kaya, bilinmeyen nedenle 18 ve 20 yaşlarındaki iki kızını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Aziz Kaya’nın son anda kurtulan eşi ve diğer kızı ise sinir krizi geçirdi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde belediyede çalışan Aziz Kaya, bilinmeyen nedenle 18 ve 20 yaşlarındaki iki kızını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Aziz Kaya’nın son anda kurtulan eşi ve diğer kızı ise sinir krizi geçirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye personeli Aziz Kaya, evinde bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışma sırasında Kaya, çocuklarına silahla ateş açtı.

Eşi ve bir kızının kaçtığı evde ateşlere hedef olan diğer iki kız kardeş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarını öldüren Aziz Kaya, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

SALDIRIDAN KURTULAN EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İntihar eden eşi Aziz Kaya'nın saldırısından küçük kızı Zeynep (10) ile yara almadan kurtulan Münibe Kaya, sinir krizi geçirdi. Kızını yanından ayırmayan Münibe Kaya'ya, sağlık görevlilerince müdahale edilerek, sakinleştirici iğne yapıldı.

Olayda yaşamını yitiren Kaya ile kızlarının cesetleri, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.