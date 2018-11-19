Kadıköy'ün göbeğinde iki kadın betona gömüldü

İstanbul Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Önlem alınmayan betona basan iki kadın yaklaşık bir metre çukura gömüldü.

İstanbul Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Çevresinden önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan iki kadın, yaklaşık bir metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı.

Olay Kadıköy Fenerbahçe mahallesi Erguvan sokakta meydana geldi. Rana Köyhan ve Rehin Çopur adlı iki kadın hastaneye gitmek üzere evden çıktı. Kadınlar sokakta yürürken bir anda yeni dökülmüş betonun içine gömüldü. Olayı gören çevredekiler iki kadının yardımına koştu. Kadınlar betonun içinden çıkarıldı. Sokakta elektrik hatlarında güçlendirme çalışması nedeniyle yapılan çalışmanın ardından beton döküldüğü öğrenildi. Vatandaşlar, dökülen betonun etrafında hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

'FİZİK TEDAVİYE GİDİYORDUK'

Rana Köyhan, "Hastaneye gidiyorduk. Betonun içine gömüldük. Hiçbir koruma yok. Arkadaşımın dizi kırık. Fizik tedaviye gidiyorduk" dedi. Olayı gören bir mahalle sakini ise, "Hiçbir güvenlik önlemi yok. Yürürken normal asfalt diye bastılar" diye konuştu.

Olay yerine polis ekipleri ve zabıta istendi. Kazıda çalışma yapan sorumlu bir kişi, polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.