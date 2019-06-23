Kadıköy'de yangın: Engelli oğullarını kurtaran anne ile baba yaşamlarını yitirdi

İstanbul Kadıköy'de yedi katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında, engelli oğullarını kurtaran anne ile baba yaşamlarını yitirdi.

İstanbul Kozyatağı Şehit Meltem Özkılıç Sokağı'ndaki yedi katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yurttaşların araması üzerine itfaiye ekipleri geldi.

Yangın sırasında evde bulunan 75 yaşındaki Barbaros Çehreli kapıya yardıma gelen yurttaşlara 42 yaşındaki engelli oğlu Bora Çehreli'yi teslim etti. İçeride bulunan 74 yaşındaki eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmaya gitti.

Bora Çehreli ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, Barbaros Çehreli ve Ülker Çehreli'nin cansız bedenine ulaştı.