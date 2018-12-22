Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri: Okulumuzda tarikat istemiyoruz, haklıyız kazanacağız

Tarikat ve dinsel yapılanmalar tarafından kuşatılmaya çalışılan Kadıköy Anadolu Lisesi, birkaç gün önce öğrencilerin isyanına sahne oldu. Dinsel sohbetlere katılmayacaklarını ilan eden öğrenciler, okullarında yaşanan süreci ve örgütlü tavırlarını soL'a anlattı...

Kadıköy Anadolu Lisesi, iki yıl önce bakanlık tarafından "proje okul" statüsüne alınarak, 52 öğretmeni başka okullara gönderildi. Okuldaki bu dönüşümün ardından, iki gün önce de öğrencilere "dini sohbete katılmaları" konusunda baskı yapıldı. Öğrencilerin bu baskılara gösterdiği tepki, basında haber oldu, sosyal medyada tartışıldı.

Biz de soL Haber olarak, "Haklıyız, kazanacağız" diyen öğrencilerle, olayın öncesini ve sonrasını konuştuk...

'FUTBOL, BOWLİNG, PAİNTBALL DEYİP DİNSEL SOHBETE GÖTÜRDÜLER'

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayları başladığından bu yana takip ediyoruz. Bu olayların öncesine dair ve bu sürecin gelişimi ile ilgili neler anlatabilirsiniz?

Tüm olayları baştan anlatmaya başlayalım... Anadolu Gençlik Derneği denilen bir dernek, onuncu sınıflardan bir kişi aracılığıyla; yatılı kalan öğrencilerden hazırlık sınıfı ve dokuzuncu sınıflardan toplam sekiz kişiyle iletişime geçiyor. Gündüzlülere ise eskiden uygulanmış bir strateji uyguluyor. Gündüzlüleri etkilemeye dair aralarında bir konuşma geçiyor. Gündüzlüleri önce paintballa, futbol maçına, bowlinge götürelim, ondan sonra da sohbetlere götürürüz diyorlar. "Önce kendi tarafımıza çekelim sonra sohbetlere götürelim" gibi bir tarz uygulanıyor. Bunu birinci ağızdan onuncu sınıflardan aynı öğrenci, hazırlıktan yatılı öğrencilere söylüyor. Sonrasında yine bahsedilen dernekten 19-20 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz kişiler dışarıda bir yerde kahvaltı organize edip görüşleri ile arkadaşlarımızı etkilemeye çalışıyorlar. Aynı zamanda okula gelip konuşma da yaptıklarını duyduk. Mezunlarımız okula alınmazken tanımadığımız, öğrenci olup olmadığından emin bile olmadığımız yabancı kişilerin okulumuza girebiliyor olmasını doğru bulmuyoruz.

Bazı hocaların, mescitte toplantı tarzı sohbetlerin olduğuyla ilgili bizi uyarmaları ile tüm bunlardan haberdar olduk. Dönemimizden birkaç kişi, bunun üzerine gidip sohbeti yapan kişiyle konuştu. Bunun üstüne dinsel sohbeti yapan kişiyle tekrar tekrar görüşüldü. Görüşmelerden sonra sohbeti yapan kişi bizi idareye şikayet etti. Onuncu sınıflardan sohbeti yapan kişi, bunu müdür desteği ile yaptığını hazırlıklara söylemişti. Hazırlıkların yazılı ifadelerini idareye verdik. Müdür ile öğretmenlerin yaptığı bir toplantıda da, müdürün hazırlıkların herhangi bir dilekçesi olmadığı söylediğini duyduk ancak dört gün önce dilekçeler müdüre verilmişti. Biz de bunun üzerine velilerin de haberdar olması gerektiğini düşünüp veli grubuna mesaj attık. Okul aile birliği ile görüşmeler oldu. Okul aile birliği üyeleri, müdürün yanına sinirli ve tepkili bir şekilde gitti. Döndüklerinde ise bizimle olayı kapatmaya yönelik konuştular.

Veli grubuna mesaj atan arkadaşımızı, mesajı attıktan sonra müdür aradı, kendisini ve olayın içindeki herkesi okuldan atmakla tehdit etti. Bu bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Bundan sonra gidip bir organizasyon düzenledik. Bir maç yaptık, tepkimizi maç esnasında gösterdik. Belirli bir tribün oluşturduk. Maç bitince mezunları aradık gelmeleri için. Mezunlar içeriye sokulmadı. Bazı gazetelerde ise mezunların yaptığımız maçın ve koyduğumuz tepkinin başında olduğu söyleniyor ancak mezunlar zaten müdür tarafından okula alınmadı.

'MÜDÜR, KABATAŞ'TA UYGULADIĞI BASKIYI BİZİM OKULUMUZDA DA UYGULUYOR'

Okul müdürünüzü daha önce müdür yardımcılığı yaptığı Kabataş Erkek Lisesi’nden de biliyoruz. Kadıköy Anadolu Lisesi’ne müdür olarak geldikten sonra okulda böyle bir gündem ortaya çıktı. Bu olaylar sonucunda geri adım atabilir ancak bu tür gerici müdahalelerin devam edeceğini düşünüyoruz. Bundan sonrası için siz ne düşünüyorsunuz?

Müdür, bu olay dışında bizim kulüp etkinliklerimize de izin vermiyor. Kadıköy Anadolu Lisesi’nin köklü iki geleneği vardır. Biri KALFest, biri de son yatılı gündüzlü. İkisine de izin vermeyeceğini söyledi. Bunlar da bizim müdüre tepki koymamıza neden olan şeylerden biri. Kabataş’ta uyguladığı söylenen baskıyı burada da uygulamaya çalıştı. Okul kültürümüzü korumaya çalışıyoruz. Bu olayların ne kadar üstü kapatılmaya çalışılsa da biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Biz bu olayı büyütüyoruz daha da büyüteceğiz. Sonrasında tekrar böyle bir olay gerçekleşirse; yine her şeyi açığa çıkaracağız ve tepkimizi koyacağız. Müdür, tamamen bu tarz bir gerici ve faaliyetlerimizde önümüze taş koyan tavrından vazgeçene kadar mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.

'OKULUMUZDA TARİKAT-CEMAAT İSTEMİYORUZ'

Yaptığınız eylem ülke gündemine oturdu. Ülkenin her yerinden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Belli ki bu olay bir memleket meselesine dönüştü. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Okulumuza tarikat gibi yapılanmaların girmesini istemiyoruz. Bizim tavrımız bu konuda net. Hiçbir zaman sokmadık sokmayacağız da. Okullarımızın amacı, bizlere bilimsel eğitim ve öğretim vermek olmalıdır. Biz bu konuda haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun dışında memleketin her yerinden gelen tebrik mesajları var. Bunlar bizi tabii ki memnun ediyor. Ama bunun karşısında tebrik etmeyenler ve bizi "siyasi" olmakla suçlayanlar var. Biz sadece okuluna sahip çıkan öğrencileriz. Tebrik etmeleri tabii ki güzel. Hatta bizim yapamadığımızı yapıyorlar tarzı mesajlar çok hoşumuza gitti. Bizim arkamızda olurlarsa kazanırız. Biz her zaman arkamızda olmaya devam etmelerini istiyoruz.

Umuyoruz ki benzer durumlarla karşı karşıya kalan diğer okullara da örnek olmuştur tepkimiz. Mesela Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin müdürü de baskıcı ve gerici bir müdür. Cağaloğlu’nda hiçbir etkinliğe izin verilmiyor. Hatta geçen sene bizimkine benzer bir olay yaşandı. Kız yatakhanesindeki öğrencilerle toplu namaz kılmak ve dinsel sohbetlere davet etmek için SMS mesajları atıldı. Biz bu tarz köklü liselerde ilk defa bu tarz olaylar görüyoruz. Yapamayacaklar. Sonuna kadar savunacağız kendimizi. Haklıyız, kazanacağız.

'MÜDÜR BİZİ OKULDAN ATMAKLA TEHDİT EDİYOR'

Müdürünüz bu tepkilerinizden sonra geri adım atmaya devam ediyor. Diğer liselerde de benzer olayların yaşandığından bahsettiniz. Başka birçok okulda da yaşanan benzer olaylarda öğrencilerin haklı olduğunu gözetirsek; sizce bu geri çekilişin sebebi sizin örgütlü davranmanız mı, haklı olmanız mı?

Bence ikisi de var. Çünkü biz her an birbirimize haber verebiliyor ve toplanabiliyoruz. Bizim haklılığımızdan ziyade, müdürün haksızlığı da var tabii.

Zaten sene başından beri müdür öyle bir algı operasyonu yaptı ki bizim kulağımıza şöyle şeyler geliyor: "Müdür Kabataş’ta iken 20 öğrenciyi atmış, Kabataş’ı bitirmiş." Ama bize kalırsa tamamen algı operasyonu. Müdür bize karşı çok fevri davranıyor ve atmakla tehdit ediyor. Direkt çözümü bunda arıyor ama böyle çözüme ulaşamıyoruz. Öğrencilerden yana değil, her zaman kendi otoritesini kurmak istiyor. Bizim okulumuzun müdürünün ilk müdürlüğü. Bu kadar köklü bir lisede ilk müdürlüğünü yapmasını da garip karşılıyoruz. Bizim gösterdiğimiz tepki düşünüyorum ki Kabataş’taki ve Cağaloğlu’ndaki öğrencilere de cesaret verecektir.

'YEMEKHANEDE FIRIN BOZUK AMA OKULUN HER YERİNE FAZLADAN KAMERA TAKILDI'

Okulun "proje okul" olmasından sonra çok sık yönetici değiştirdiğini biliyoruz. Köklü gelenekleri olan okulları bitirmek için bu projenin kullanıldığından da bahsettiniz. Bu yönetici değişimlerinin okul içine yansıyan değişikliklerinden bahsedebilir misiniz?

Kadıköy Anadolu Lisesi her zaman sosyal bireyler yetiştirmesiyle tanınan bir okul olmuştur. Yeni gelen idari değişimle birlikte sosyal etkinliklerimiz kısıtlanmıştır. Bunun en güzel örneği yukarıda bahsettiğimiz KALFest ve son yatılı gündüzlü maçlarına keyfi olarak izin çıkmamasıdır.

Okulun karşılanması gereken birçok ihtiyacı varken okul bütçesinin gereksiz kullanıldığını düşünüyoruz. Örnek vermek gerekirse okulun her yerinde kamera bulunmasına rağmen fazladan 15 tane kamera temin edildi. Okul yemekhanesindeki fırının bozuk olmasına karşın okula bu kadar fazla kamera takılmasına anlam verebilmiş değiliz.

Müdür öğrencilerin fikirlerini almadan blok ders sistemini okulumuzda uygulamaya başladı. Memnun kalınmaması halinde bir ay içinde blok ders sisteminin kaldırılacağı sözü verildi. Öğrenciler olarak birçok kez şikayetlerimizi dile getirmemize rağmen fikirlerimiz dikkate alınmamıştır. Blok ders sistemi tüm çabalarımıza rağmen devam etmektedir. Öğrencilerin fikirlerinin önemsenmediği bu ortamda, böyle bir müdürü istememekteyiz!

'KARŞI ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Son olarak sizi destekleyenlere bir mesajınız var mı?

Biz ne olursa olsun bunlara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu baskıyı kabul etmiyoruz. Kadıköy Anadolu Lisesi bir eğitim yuvasıdır. Biz bu eğitim yuvasında bu tür siyasi oluşumların hiçbirinin türemesine izin vermeyeceğiz. Bu olayın üstü kapatılmaya çalışılsa da sesimizi insanlara duyurmaya devam edeceğiz.