Kaçak defineciler kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define arayan 7-8 kişilik bir grup kazdıkları kuyuda mahsur kaldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7-8 kişilik grubu kurtarma çalışması başlatıldı.

İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan 7-8 kişi olduğu belirtilen grup, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Bu grupla geldiği öğrenilen ancak dışarıda bekleyen bir kişi, kuyuya inen arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Define arayan kişilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor.