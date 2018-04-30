José Martí Küba Dostluk Derneği'nden 1 Mayıs çağrısı

José Martí Küba Dostluk Derneği, tüm Küba dostlarını 1 Mayıs'ta alanlara çağırdı.

José Martí Küba Dostluk Derneği, 1 Mayıs çağrısı yaptı. Çağrı şu şekilde:

Değerli Küba Dostları,

Devrimin zafere ulaşmasından bu yana her 1 Mayıs’ta Havana’da ülkenin dört bir yanından yüz binlerce insan alanlara çıkarak işçi sınıfının kazanımlarını kutluyor. Ve yine her 1 Mayıs’ta Havana’da olduğu gibi dünyanın geri kalanında milyonlarca insan mücadeleye devam etme kararlılığını göstermek için buluşuyor.

José Martí Küba Dostluk Derneği olarak eşitlik mücadelesinin sesini yükseltmek ve Küba Halkına dayanışma duygularımızı iletmek için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız. Tüm Küba dostlarını aramızda görmek istiyoruz.

José Martí Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu

Ankara için buluşma yeri ve saati:

Atatürk Kültür Merkezi Önü

Saat: 11:00

İzmir için buluşma yeri ve saati:

Cumhuriyet Meydanı

Saat: 12:00

İstanbul için buluşma yeri ve saati:

Maltepe Sahil

Saat: 10:00