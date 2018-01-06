İzne gelen uzman çavuşa silahlı saldırı: Ağır yaralandı

Hakkari'den memleketi Kastamonu'ya izne gelen uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda uzman çavuş ağır yaralandı. Uzman çavuşun polis ekiplerine kendisini vuran kişinin adını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan uzman çavuş U.K. (26) memleketi Kastamonu'ya izne geldi. Gece geç saatlerde yol kenarından yürüyen U.K. İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. U.K. vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince U.K. Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan U.K. olay yerine gelen polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine kendisini vuran şahsın İ.K. olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç ile kaçtığı tahmin edilen ve uzman çavuş tarafından ismi verilen İ.K.'yi arama çalışmalarına başladı.

Silahlı saldırı sonrası incelemelerde bulunan Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Ağır yaralanan U.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücuduna isabet eden kurşunların çıkarılması için ameliyata alındığı belirtildi.