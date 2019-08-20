İzmir’deki yangın 3. gününde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'deki yangının ‘2 gün 5 saat sonra’ kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın söndürmede neden uçakların kullanılmadığına dair ise Pakdemirli ‘Bugün itibariyle Türkiye'de bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor’ sözlerini kaydetti. CHP İzmir milletvekili Atila Sertel ise THK'nin uçaklarının arızalı olduğunu öne süren Pakdemirli için 'Sayın Bakan ne yazık ki gerçekleri söylemiyor. İstifa etsin' dedi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alınabildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "2 gün 5 saat sonra yangın kontrol altına alındı" dedi.

Yangını söndürmek için Türk Hava Kurumu’na ait uçakların kullanılmamasına yönelik eleştirilerle ilgili ise Pakdemirli helikopter kullanmanın yangınlarda "artıları" olduğunu öne sürerek “Uçak yangınlarda kullanılabilir mi kullanılır. Biz bunlarla ilgili araştırmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Pakdemirli THK’nin filosunda 20 uçak olmadığını da ileri sürdü.

'TÜRKİYE'DE BİZE HİZMET EDECEK UÇAK FİLOSU YOK'

Pakdemirli şunları söyledi:

"Uçak kullanılır mı helikopter kullanılır mı konuların konuşulduğunu görüyoruz. Geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Uçak 4 ton, helikopter 2,5 ton su alıyor. Ancak uçakların yangını hedef almaları daha zor. Yani helikopterlerin yangında doğru hedefe doğru miktarı atmakla ilgili artısı var. Helikopterler göletlerden su çekebiliyorlar ama uçağın deniz yoluna ihtiyacı var 2,2 km'lik. Belki burada kullanabilirsiniz. Uçak yangınlarda kullanılabilir mi kullanılır. Biz bunlarla ilgili araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bugünkü şartlar itibariyle Türk Hava Kurumu'nun 6 tane uçağı var ama motor yuvalarında motor yok. Bugün itibariyle Türkiye'de bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. Gazetelerde 20 tane THK filosu olduğu söyleniyor. Böyle bir durum ne yazık ki yok." dedi.

Pakdemirli, bu konudaki eleştirileri dile getirenler için "yangın fırsatçıları, klavye silahşörleri" nitelemesinde bulundu. Bakan Pakdemirli THK'nin elindeki uçaklarla ilgili "3 tane uçak motoru arızalı şekilde duruyor, 3 tanesi de yağ akıtıyor. Personel 'bu eski uçakları kullanamayız' dedi. Çalıştırabilenler varsa buyursunlar gelsinler, çalıştırsınlar. Türk Hava Kurumu'nu koruyacağız diye..." diye konuştu.

Pakdemirli "Biz bu uçaklarla bu işi götüremiyoruz, bu işi bilenlere konunun bırakılması lazım. Biz uçak kullanımı ile ilgili dünyadaki alternatifleri araştırıyoruz. Ama bu arada da helikopter sayımızı da eksik etmiş değiliz. 24 olan sayıyı 32'ye çıkardık şu anda uçakları konuşanların siyasi rant elde etmek için konuştuklarını düşünüyorum" dedi. Pakdemirli "Dünyada da geceleri yangınla mücadele yok" iddiasını dile getirdi.

Pakdemirli ayrıca dün İzmir'de üç ayrı noktada daha yangın çıktığını belirterek bu yangınları "iyiniyetli" görmediğini açıkladı.

'BAKAN GERÇEĞİ SÖYLEMİYOR'

Bakan Pakdemirli daha önce yaptığı açıklamada da THK’nin elindeki yangın söndürmede kullanılan uçakların arızalı olduğunu öne sürmüştü. CHP İzmir milletvekili Atila Sertel “THK uçakları arızalı diyen Bakan gerçeği söylemiyor” açıklamasında bulundu.

Pakdemirli’nin THK uçaklarının yangına müdahale etmemesiyle ilgili “THK uçakları arızalı” şeklinde yaptığı açıklamayı eleştiren Sertel, “Gazeteci titizliği ile araştırdım. Tarım ve Orman Bakanı ‘Uçaklar arızalı’ dedi. Sayın Bakan ne yazık ki gerçekleri söylemiyor. THK’nın altı uçağından beşi Ankara’da. Uçakların biri de şu anda İzmir’in Menderes ilçesinde. THK yetkilileri uçaklarda arıza olmadığını söylüyorlar” dedi.

THK uçaklarının neden kullanılmadığına ilişkin soru önergesi de verdiğini belirten Sertel, THK yetkililerinden resmi bir açıklama beklendiğini söyledi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Bakanlığın saatlik ücreti 100 bin lirayı bulan uçakları yüksek maliyetlerden dolayı kiralamadığına ilişkin iddialar olduğunu hatırlatan Sertel, şöyle dedi:

“Yaptığım araştırma sonucuna göre; yangın uçağının bir saatlik kira bedeli 100 bin TL civarında. Ancak uçaklar yangın söndürmede helikoptere göre çok ve köpük sistemini kullanıyor. Uçakların maliyeti yüksek diye kiralamaktan kaçınan zihniyet ormanların göz göre göre yanışını seyrediyor. Geçmişte Yunanistan’daki yangına ‘Uçaklarımızla yardım edelim’ diyenler İzmir’in ormanlarının yanışında yeterli duyarlılığı göstermediler. THK yetkilileri çıksınlar ve açıklama yapsınlar. Uçaklarında arıza olmadığını açıklasınlar. Ve ‘Yangın söndürme uçakları arızalı’ diyen bakan gereğini yapsın istifa etsin.”