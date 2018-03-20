İzmir'de yaşam ve tarım alanlarının ortasına termik santral!

AKP döneminde kârlarını katlayan iki para babası, CHP'nin eski İstanbul belediye başkan adayı Adnan Polat ile Türkiye'nin en zenginlerinden olan Fiba Holding'in patronu Hüsnü Özyeğin, İzmir'in Kınık ilçesinde yaşam ve tarım alanlarının ortasına kömür ocağı ve termik santral kuruyor. Kalemköy, Değirmencieli, Arpadere, Büyükoba mahalleleri tehdit altında...

İzmir'in Kınık ilçesinde yaşam ve tarım alanlarının ortasına kömür ocağı ve termik santral kuruluyor.

CHP'nin eski İstanbul belediye başkan adayı Adnan Polat'ın patronu olduğu Polat Madencilik ile Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan Fiba Holding'in patronu Hüsnü Özyeğin, Kınık'a ortak termik santral kurmaya hazırlanıyor.

Özyeğin’in şirketi Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak, İzmir'in Kınık ilçesinde kuracağı ruhsatlı kömür ocaklarından elde edecekleri kömürü hammadde olarak kullanacaklarını, tamamen yerli kömüre dayalı termik santral projesini hayata geçirmeyi ve söz konusu proje ile yılda 5.250 GWh elektrik üretmeyi planladıklarını açıkladı.

Kınık’ın Büyükoba, Kalemköy, Arpadere ve Değirmencieli mahallelerindeki arazilerde tesis kuracak olan şirket, kurulacak termik santraldan elektrik üretmeyi planlıyor. Bölgede kömür sınırlı olması nedeniyle Lavvar, Beton Santrali, Depolama, Paketleme ve enerji üretilecek Termik Santral Tesisleri entegre tesis aynı anda kurulacak.

Türkiye’de madencilik ve galeri açma faaliyetleri konusunda uzman olan Polat Madencilik işin yüklenici kısmını yürütüyor. Hüsnü Özyeğin ise projede finans ayağını oluşturuyor.

İki grubun ortak kurduğu Polyak-Eynez A.Ş’nin Kınık’taki faaliyetleri ise sürüyor. Uzun süredir yerli ve yabancı uzmanların da yoğun mesai yaptığı bölgede şimdiye kadar farklı yerlerde galeriler açılarak kömüre ulaşılması için çalışıldı.

Henüz, ticari faaliyete konu olacak kömüre ulaşılamasa da sonucun 2019 yılı itibariyle alınması planlanıyor. Şirket, en kısa vadede bölgede 2020 yılı itibariyle termik santral kurulum işlemlerine başlamayı düşünüyor.

Termik santral yapılacak özel mülkiyetteki alanların büyük bölümü imar planlarında tarım-makilik/fundalık ve orman alanında kalıyor.