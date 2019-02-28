İzmir'de üçüncü Semt Evi Çınartepe'de açılıyor

Türkiye Komünist Partisi, İzmir'deki üçüncü Semt Evi'nin Çınartepe'de açıyor. Açılış 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'de yapılacak.

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) “Emekçilere…” sloganıyla gerçekleştirdiği 2018 konferansı sonrasında emekçi mahallelerinde yerelleşmesinin önemli adımlarından olan Semt Evleri'nden biri daha bu hafta sonu İzmir’de açılıyor.

Seçim dönemi boyunca seçim bürosu olarak da kullanılacak Semt Evi'nde, mahalledeki çocuklarla birlikte çocuk atölyeleri, ebeveyn okulları, ihtiyacı olan emekçi çocuklarına ders takviyeleri, film gösterimleri ve işçi okulları yapılması planlanıyor.

Son hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Çınartepe Semt Evi açılışının, 2 Mart Cumartesi saat 15.00’te gerçekleşmesi planlanıyor.

Açılışa TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Senem Dorum İnam ile Konak Belediye Başkan Adayı Burhan Aksakal da katılacaklar.

Adres: Çınartepe Mahallesi 2648 Sokak No:22 Konak-İZMİR