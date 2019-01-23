İzmir'de tarihi bina çöktü

İzmir'in Konak ilçesindeki üç katlı terk edilmiş bina çöktü. Bir kişinin yaralı çıkarıldığı binadaki diğer kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

İzmir Konak'ta tarihi bir binanın bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler, enkaz altından bir kişiyi çıkardı. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki 3 katlı metruk bina çöktü. Bir kişinin yaralı çıkarıldığı binadaki diğer kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre Anafartalar Caddesi'ndeki üç katlı bina henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Çöken binada 4 kişinin bulunduğu, bunlardan ikisinin kendi imkanlarıyla çıktığı, bir kişinin itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Binadaki diğer kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.