İzmir'de polis, trans kadını öldürdü

İzmir'in Alsancak semtinde bir apartman dairesinde çıkan kavgada, polis memuru A.D. trans kadın Hande Şeker'i öldürdü. Saldırıda Şeker’in arkadaşı trans kadın Nil de yaralandı.

İzmir Alsancak’ta bu sabah 06.30 sularında 1468 Sokak'ta dört katlı bir apartman dairesinde A.D. adlı polis memuru, trans kadın Hande Şeker’i evinde silahla öldürdü.

DHA'nın haberine göre Hande Şeker adlı trans kadın ile ikinci el telefon satışı yapan A.T.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada dairenin dışında bulunan ve izinli olduğu belirtilen polis memuru 23 yaşındaki A.D. (23), arkadaşı olan A.T.K. ile trans kadın Hande Şeker arasındaki tartışmaya müdahil oldu. Polis A.D. tabancasını çekerek peş peşe ateş etti. Vücuduna iki kurşun isabet eden trans kadın Hande Şeker ile o sırada evde bulunan diğer trans kadın Nil de yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, trans kadın Hande Şeker'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kolundan yaralanan trans kadın Nil ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, seken kurşunla ayağından vurulan telefon satıcısı A.T.K. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, meslektaşları A.D. ile tedavisinin ardından A.T.K.'yi gözaltına aldı.

Trans kadın Hande Şeker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.