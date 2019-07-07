İzmir'de orman yangını: 50 hektarlık arazi yandı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgar nedeniyle halen kontrol altına alınamadı.

İzmir Seferihisar'daki Kavakdere Barajı yakınlarında bulunan ormanlıkta, saat 16.00 yangın çıktı. Yangının mangal ateşi yüzünden çıktığı ve iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Jandarma ekipleri Kavakdere yolunu araç trafiğine kapattı. Bölgede zaman zaman yön değiştiren şiddetli rüzgar nedeniyle, ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ancak, barajın yakın olması nedeniyle helikopterler sık aralıklarla su alarak alevlere müdahalede ediyor.

BÖLGEDEKİ EVLER TEHDİT ALTINDA

Alevlerin evleri tehdit ettiği bölgede yüz küçükbaş hayvan kaçtı.

50 HEKTARLIK ARAZİ HASAR GÖRDÜ

Yangında özel ve devlet ormanı olmak üzere 50 hektarlık arazinin hasar gördü.