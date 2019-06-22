İzmir'de Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı

İzmir'de düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne polis saldırdı. Basın açıklamasının okunmasının ardından gerçekleştirilen müdahalede 18 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de "7'nci LGBTİ+ Onur Haftası" kapsamında bugün düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne polis saldırdı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Onur Yürüyüşü için bir araya gelen kitle basın açıklamasını okudu. "Direne direne kazanacağız”, “Susma haykır, translar vardır” ve “Trans cinayetleri politiktir”sloganlarının kullanıldığı açıklamanın sonunda polis kitleye biber gazı ile müdahale etti.

Ara sokaklara ve Kordon'a çıkanların yürümesine izin verilmedi. Yaklaşık 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltılar Alsancak Devlet Hastanesi'ne götürülüyor.

Onur Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler İzmir Valiliği tarafından "genel ahlakın korunması" gerekçesiyle yasaklanmıştı.