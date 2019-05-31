İzmir'de Öğrenci Kolektifleri'nden polis baskısına tepki

Öğrenci Kolektifleri, bir süredir İzmir'de üyelerine yönelik yoğunlaşan baskılara ilişkin bugün bir basın açıklaması düzenleyerek soruşturma ve saldırıların derhal son bulması gerektiğini ifade etti.

Öğrenci Kolektifleri, İzmir'de üyelerine yönelik artan baskılara ilişkin bugün bir basın açıklaması düzenledi.

Bir süredir sistematik bir şekilde polis baskısı gördüklerini söyleyen Öğrenci Kolektifleri üyeleri, ailelerinin arandığını, kendilerine muhbirlik teklif edildiğini ve baskı ve tehdide maruz kaldıklarını aktardı. Mayıs ayı başından bu yana baskıların yoğunlaştığını belirten öğrenciler, soruşturma ve saldırıların derhal son bulması gerektiğini ifade etti.

Öğrenci Kolektifleri adına açıklamalarını okuyan Zelal Baydemir, "Bugünden itibaren Öğrenci Kolektifleri'nden herhangi bir arkadaşımızın başına gelecek bir olaydan İzmir Emniyeti sorumludur. Medet umulan her ne ise baskılarla, tehditlerle, gözaltılarla, tutuklamalarla elde edilemeyecektir" diyerek, memleketin aydınlık yüzü öğrenciler olarak susmayacaklarını ifade etti.

Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Kıyaseddin Yasa da, "Aileleri üzerinden baskı kurulup tehdit edilirken, öğrencilerimiz kriminalize edilmeye çalışılıyor. Emniyeti ve valiliği buradan uyarmak isteriz; bu baskılar sona erdirilsin, aksi halde öğrencilerimizin başına gelecek en ufaktan zarardan bu saatten sonra sorumlu olurlar" diye konuştu.