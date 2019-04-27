İzmir'de kaza: Üçü çocuk, biri bebek yedi kişi yaşamını yitirdi!

İzmir Buca'da meydana gelen trafik kazasında üçü çocuk, biri bebek yedi kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi yakınlarında bir aracın yolun karşı şeridine geçip başka bir araçla çarpıştığı trafik kazasında biri bebek, 3'ü çocuk olmak üzere toplam yedi kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Kaynaklar mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir hafif ticari araç, yolun karşı şeridine geçerek başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre iki araçta bulunan biri bebek, üçü çocuk yedi kişi yaşamıını yitirdi, bir kişi de yaralandı.