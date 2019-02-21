İzmir'de Karataş Semt Evi açılıyor

TKP, İzmir'de ikinci semt evini açıyor. İlki geçen Aralık ayında Çiğli Evka 2'de açılan semt evlerinin ikincisi Konak Karataş semtinde açılıyor. Semt Evi'nde liselilere yönelik Sosyalizm Okulları, çocuklara yönelik olarak Çocuk Atölyeleri ve çocuklu ailelere yönelik Ebeveyn Okulları ile işçi okulları çalışmaları düzenlenecek.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) emekçileşme ve yerelleşme adımlarının bir parçası olarak kurgulanan semt evlerinin bir yenisi daha bu hafta sonu İzmir'de açılıyor.

TKP'nin 2018'de "Emekçilere..." başlıklı konferansı sonrasında, çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölgelerden biri olan İzmir Karataş Mahallesi'nde, semt evinin açılış hazırlıkları tamamlanmak üzere.

Semt Evi'nde liselilere yönelik Sosyalizm Okulları, çocuklara yönelik olarak Çocuk Atölyeleri ve çocuklu ailelere yönelik Ebeveyn Okulları ile işçi okulları çalışmaları düzenlenmesi planlanıyor.

Seçim döneminde, emekçi halkın alternatifini yaratacak Türkiye Komünist Partisi'nin seçim bürosu olarak da kullanılacak semt evi, 24 Şubat Pazar günü açılacak. Saat 15.00'te başlaması planlanan açılış etkinliğine, TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Senem Doruk İnam ile Konak Belediye Başkan Adayı Burhan Aksakal da katılacaklar.

Adres: Halil Rıfat Paşa Caddesi, Asansör Durağı Yanı.