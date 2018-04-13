İzmir'de 'kademeli ücret' tartışması sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'gittiğin kadar öde' tartışması yaşandı.
Cuma, 13 Nisan 2018 20:36

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında konuşan AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan, 'kademeli ödeme' sistemiyle ilgili, “İzmir sizin sayenizde hesap uzmanı oldu. Nereye kaç lira harcamış, kartına kaç lira yüklemek zorunda hesap yapmak zorunda kalıyor” derken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan ise sistemin vatandaşların menfaatine olduğunu söyledi.   

 AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan “Önceki ay İZBAN’da başlayan artı para sistemi 1 Nisan itibariyle belediye otobüslere de taşınmıştır. Seferihisar’a yönelik yapılan bu çalışma, her ne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek uygulama şeklinde lanse edilse de işin aslı göründüğü gibi değil. Bu sistem aldatmacadan ibaret olup, halkı kandırmaya yönelik algı operasyonudur. Kelime oyunlarının altında gizli zam yapılmaktadır. Artı para ile sanki vatandaşın cebine ilave bakiye yükleniyor gibi yapılmakta. Bu uygulamayı artı para değil vatandaşın cüzdanına eksi para olarak adlandırmak gerekir. ESHOT’un zararını İZBAN’a yıktınız, peki otobüslerde bu uygulamaya ne gerek vardı?” dedi.  

Doğan’a yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, “Bilgiler yanlış. Seferihisar’dan binen kişi 5 lira para veriyordu, nerede inerse insin. Günah değil mi biri Ulamış’ta iniyor, biri Üçkuyular’da iniyor. Dilek ve temennilerde yaptığım ikaz; üç beş kelime ile mizah edilecek şeyleri okumak meclisin zamanını çalmaktadır. Burada vatandaşın menfaati var. Ulamış’a kadar 2,5 lira, yola devam ederse 5 liraya gidiyor. Muhalefetin de usulü adabı var. Çok muhalefet yapmak çok başarılı olmak demek değildir” ifadelerini kullandı. 

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir Kent Komitesi, 15 Şubat’tan itibaren İZBAN’da başlayacak kademeli ücret dayatmasına ve bu yolla hayata geçirilen gizli zamma karşı İZBAN istasyonlarında imza kampanyası düzenlemişti.
Pazartesi, 12 Şubat 2018 16:12
İZBAN'daki gizli zamma tepki büyüyor: Binlerce imza...
İZBAN'da 15 Şubat'ta başlayacak kademeli ücretlendirmeye bağlı olarak yapılan gizli zamma tepki her geçen gün büyüyor. TKP İzmir İl Örgütü İZBAN istasyonlarında masa açarak zamma karşı imza topluyor. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu da bugün bir açıklama yaparak, 'Tarife değişikliği kamu yararına değildir, geri çekilsin' dedi.

İzmir'i kuzey-güney hattında birleştiren, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD tarafından işletilen hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'daki gizli zamma tepkiler giderek artıyor. 

15 Şubat'ta başlayacak olan kademeli ücretlendirme sistemi ve bu sistemin ardında gizlenen zam, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. 

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kent Komitesi, geçen cuma bir basın toplantısı düzenleyerek imza kampanyasını kamuoyuna duyurmuştu.

TKP İzmir İl Örgütü üyeleri, merkezi İZBAN istasyonlarına masalar kurarak gizli zamma ve bu zamma dayanak yapılan kademeli ücretlendirme sistemine karşı binlerce İzmirliden imza topladı. İZBAN istasyonlarının yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde kampanyayı tanıtan TKP'liler, imza veren İzmirlilere birlikte ve örgütlü mücadele çağrısında da bulunuyor.

TMMOB: YENİ TARİFE KAMU YARARINA DEĞİL

Öte yandan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu da bugün bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada şöyle denildi:

"İZBAN’da uygulamasının 15 Şubat’ta başlayacağı belirtilen yeni tarifenin İzmirli yurttaşlarımızın temel hakkı olan ulaşım hakkını kullanmalarında zorluklar çıkaracağı açıktır ve bu nedenle kamu yararına olmayan bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

Yeni tarifeyle İZBAN’a binerken ulaşım kartlarından en uzak mesafeye göre para çekilecek, yurttaşların indikleri istasyondan çıkarken geri yükleme validatörlerine kartlarını okutmalarıyla varsa geri yükleme sağlanacaktır. Böylelikle hem girişte hem çıkışta validatörler önünde kuyruk ve karmaşa yaşanacaktır. Kartlarını çıkışta unutkanlık vb. çeşitli sebeplerle validatöre okutamayan vatandaşların parası haksız yere belediye kasasına girecektir.

Özellikle en baştan şunu belirtmek isteriz ki, kent içi ulaşımında özellikle raylı sistemde mesafeye göre ücretlendirme sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmayan bir yaklaşımdır.

Bu uygulama ile belediye, İzmirli yurttaşlara 'zorunlu olmayan dışarı çıkmasın, kent içi ulaşım hizmetlerini meşgul etmesin' demek istemektedir. Oysaki kent içi ulaşım aynı zamanda kent kültürünün çok önemli bir parçasıdır. İnsanlar kent içinde uzak mesafelere kolaylıkla ulaşamaz, gettolarda yaşamaya zorlanırsa o kentte kent kültürü oluşamaz, yaygınlaşamaz.

İstanbul, Ankara gibi sosyal belediyecilik iddiası olmayan, rantçı belediye anlayışının hâkim olduğu illerde uygulanan bu yöntemin sokakta yaşamayı seven insanlardan oluşan İzmir’e yakışmadığını düşünüyoruz."