İzmir'de 'kademeli ücret' tartışması sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'gittiğin kadar öde' tartışması yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında konuşan AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan, 'kademeli ödeme' sistemiyle ilgili, “İzmir sizin sayenizde hesap uzmanı oldu. Nereye kaç lira harcamış, kartına kaç lira yüklemek zorunda hesap yapmak zorunda kalıyor” derken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan ise sistemin vatandaşların menfaatine olduğunu söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan “Önceki ay İZBAN’da başlayan artı para sistemi 1 Nisan itibariyle belediye otobüslere de taşınmıştır. Seferihisar’a yönelik yapılan bu çalışma, her ne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek uygulama şeklinde lanse edilse de işin aslı göründüğü gibi değil. Bu sistem aldatmacadan ibaret olup, halkı kandırmaya yönelik algı operasyonudur. Kelime oyunlarının altında gizli zam yapılmaktadır. Artı para ile sanki vatandaşın cebine ilave bakiye yükleniyor gibi yapılmakta. Bu uygulamayı artı para değil vatandaşın cüzdanına eksi para olarak adlandırmak gerekir. ESHOT’un zararını İZBAN’a yıktınız, peki otobüslerde bu uygulamaya ne gerek vardı?” dedi.

Doğan’a yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, “Bilgiler yanlış. Seferihisar’dan binen kişi 5 lira para veriyordu, nerede inerse insin. Günah değil mi biri Ulamış’ta iniyor, biri Üçkuyular’da iniyor. Dilek ve temennilerde yaptığım ikaz; üç beş kelime ile mizah edilecek şeyleri okumak meclisin zamanını çalmaktadır. Burada vatandaşın menfaati var. Ulamış’a kadar 2,5 lira, yola devam ederse 5 liraya gidiyor. Muhalefetin de usulü adabı var. Çok muhalefet yapmak çok başarılı olmak demek değildir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir Kent Komitesi, 15 Şubat’tan itibaren İZBAN’da başlayacak kademeli ücret dayatmasına ve bu yolla hayata geçirilen gizli zamma karşı İZBAN istasyonlarında imza kampanyası düzenlemişti.