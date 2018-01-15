İzmir'de iki kardeşin çukurda ölümüyle ilgili dört gözaltı

İzmir'de iki çocuğun su dolu çukurda ölümüyle ilgili dört kişi gözaltına alındı. 1,5 metre derinliğindeki çukura giren ve çamura saplanan iki kardeş hayatını kaybetmişti.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, toplu konut alanında 1,5 metre derinliğindeki su dolu çukurda Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatan savcılık, gözaltı kararı verdi.

Kazıyı yapan şirketin iki yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen iki kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. İki kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen 2 kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip 2 kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen 2 kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.