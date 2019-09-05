İzmir'de HDP eylemine saldırı: Vekiller tekmelendi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü tarafından İzmir Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılmak istenen 'Demokrasi Nöbeti'ne polis saldırdı.
Saldırı sırasında birçok kişi darp edilirken HDP'li vekiller de tekmelendi.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, polis, aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
'İKTİDARI GERİLETTİK, ŞİMDİ DEĞİŞTİRME ZAMANI'
İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından başlatılan 'Demokrasi Nöbeti'nin merkezlerinden Mardin'deki eylem 18'inci gününde. Karayolları Parkı'nda devam eden eylem, HDP’lilerin parkın girişine geçmesi engellenince çimlerin üzerinde sürdürüldü.
“Biz gaspa, talana, yalana, harama son vereceğiz” diyen Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, “İktidarı gerilettik, şimdi değiştirme zamanı” dedi.