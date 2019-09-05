İzmir'de HDP eylemine saldırı: Vekiller tekmelendi

HDP İzmir İl Örgütü tarafından kayyumları protesto etmek için başlatılan 'Demokrasi Nöbeti'ne saldıran polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı, milletvekillerini tekmeledi. Mardin'de yapılan eylemde HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, 'İktidarı gerilettik, şimdi değiştirme zamanı' dedi.