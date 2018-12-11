İzmir'de hava kirliliğine karşı 'hutbe' okunacak!

İzmir Mahalli Çevre Kurulu kentte kullanılacak katı yakıtın kalitesi ve hava kirliliğine karşı alınacak tedbirleri masaya yatırdı. Alınan kararlar arasında, 'İzmir halkının hava kirliliğine karşı cuma hutbesiyle bilgilendirilmesi' kararı dikkat çekti.
İzmir halkı, hava kirliğine karşı cuma hutbesiyle bilgilendirilecek.
İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, 2018 yılının Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız’ın başkanlığındaki oturumda bazı kararlar alındı.
Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre kış boyunca kentte kullanılacak katı yakıtın kalitesi ve hava kirliliğine karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
CUMA HUTBELERİNDE OKUTULACAK
Oturumda doğru yakıt kullanımıyla ilgili alınan kararlar arasında, "konunun önemine ilişkin cuma hutbelerinde okunmak üzere metinler hazırlanması" kararı dikkat çekti.
Alınan diğer kararlar şöyle:
- Resmi kurumlar ve okullar da dahil tüm katı yakıt kullanıcılarının kazan bakımı ve baca temizliği yaptırdığına dair her yıl Eylül ayı sonuna kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bilgi vermesi,
- İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından Katı Yakıt Satıcısı belgesi olmayan ruhsatsız işletmelere gereğinin yapılması,
- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde damacana su satış yerlerinde Katı Yakıt Satışı tespit edilmesi durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilmesi,
- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her iki yılda bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlıklar ile koordineli olarak ateşçi belgesi bulunan kişilere eğitim düzenlenmesi,
- Halkı bilgilendirmek amacıyla konunun önemiyle ilgili olarak televizyonlarda yayınlanmak üzere ürün yerleştirme tarzı bilgilendirme ve cuma hutbelerinde okunmak üzere konuya ilişkin metinler hazırlanması.
HAVA SICAKLIĞI 15 DERECEYİ GEÇTİĞİNDE YAKIT KULLANILMAYACAK
Öte yandan, alınan kararlar arasında şunlar da yer alıyor:
- Karbonmonoksit zehirlenmelerinin de önlenmesi amacıyla lodoslu havalar ve inversiyon günleri öncesinde halkı bilinçlendirmek maksadıyla medya ve/veya sosyal medyadan uyarıların yapılması,
- Yaz sezonu boyunca sıcak su temini amacıyla kalorifer kazanlarının yakılmamasına, il genelinde kaloriferlerin hava sıcaklığının 15 derece üzerinde olduğu durumlarda yakılmaması,
- Okullarda gönüllü çevreci personel belirlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildiriminin sağlanması, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasının (hem afete dayanıklı binaların hem de hava kirliliğinin önlenmesi ve enerji tasarrufu açısından temiz yakıtlı binaların yapılması) uygun olduğuna karar verildi.