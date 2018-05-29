İzmir'de AVM inşaatında Roma hamamı bulundu

İzmir’de SİT bölgesindeki AVM inşaatı sırasında Roma döneminden kalma hamam bulundu.

Konak ilçesinde Vakıflar Müdürlüğü’ne ait 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi, 2016’daki ihalenin ardından yıkıldı. Firma, boş alana AVM dikmek istedi.

Ancak iş makineleriyle kazı sürerken zeminde tarihi kalıntıların olduğu görüldü. Aynı zamanda 3’üncü derece SİT alanı olan bölgede çalışmalar durduruldu.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla bölgede sondaj yapılarak kalıntılar incelenmeye başlandı. Aradan geçen iki yıla rağmen çalışmalar bitirilemedi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca geçen aylarda yapılan toplantıda, bir kez daha karar alındı.

Kurul tarafından taşınmaz üzerinde yapılan sondaj çalışmalarının incelendiği ve inceleme sonucu Roma dönemine ait liman hamam yapısı olduğu düşünülen kalıntıların ortaya çıktığı görüşü paylaşıldı.

Kurul, kalıntıların diğer taraflarda da devam edeceğini dikkate alarak, söz konusu yapı kalıntılarının tümünün ortaya çıkarılabilmesi için Müze Müdürlüğü’nün uygun göreceği teknik ve yöntemlerle sondaj çalışmalarına parsel bütününde devam edilmesini kararlaştırdı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kazı Başkanlığı’nın görüşleri kurula iletilecek, ardından alanla ilgili nihai değerlendirme yapılacak.

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ: AVM'DEN VAZGEÇİN

Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri, alanda bina yapılmasının artık mümkün olmadığını söyledi.

Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi binasının temelinde iç limanın bir ucunun (kuzeybatı) ortaya çıktığını kaydeden Uhri, limanın diğer ucunun ise Hisar Camii’nin bulunduğu yer olduğunu ifade etti. Bu alanda bina yapılmaması gerektiğini belirten Uhri, “Orası artık arkeopark olur. Kalıntılar tam olarak ortaya çıktıktan ve bölge tamamen temizlenip, açıldıktan sonra arkeopark yapılmalı” dedi.