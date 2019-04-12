İzmir'de 5 kedi yavrusu vahşice katledildi

İzmir'in Menemen ilçesinde henüz 5 günlük olan 5 kedi yavrusu vahşice öldürüldü.

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine dönük acı ve tepkiler dinmeden, hayvan şiddetine bir yenisi daha eklendi.

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Ulukent sitesinde, site sakinlerinin 'Prenses' adını verdiği kedi 5 gün önce doğum yaptı. Bölgede oturan bazı komşuların kedilerin beslenmesine karşı olmasından dolayı, yavrulara bakmak isteyen sakinler kediler için bisiklet garajında bir bölme hazırladı.

Yavruları beslemek için dün akşam saatlerinde garaja giden site sakinleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. 5 kedi yavrusunun başları ve patileri kesilmiş bir biçimde ölüsüyle karşılaşan hayvanseverler, belediye ve polise giderek şikayetçi oldu.

Ülkede yalnızca üç ayda kayıtlara geçen verilere göre 17 ilde 117 hayvan öldürüldü.