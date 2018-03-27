İzmir'de 42 sığınmacı alıkonuldu

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'nde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 sığınmacı gözaltına alındı.

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün saat 23.00 sıralarında, Yenifoça'nın Fatih Mahallesi Sazlıca Plajları mevkiinde park halindeki 35 RJ 62 plakalı midibüsü şüphe üzerine kontrol etti.

Yapılan kontrolde midibüste, 31'i Suriye ve 11'i Somali uyruklu toplam 42 sığınmacı bulunduğu tespit edildi. Araç yakınlarında yakalanan ve organizatör olduğu belirtilen Suriye uyruklu Muhammet Tayyar (27) ve Türk vatandaşı A.S. (40) gözaltına alındı.

Alıkonulan sığınmacılar, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. İşlemleri sonrası göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Suriye uyruklu Muhammet Tayyar tutuklandı, diğer şüpheli A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.