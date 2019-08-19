İzmir'de 34 saattir söndürülemeyen yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

İzmir'de dün öğle saatlerinde Karabağlar Tırazlı-Kavacık sırtlarından başlayıp Menderes, Seferihisar ormanlık alanlarına yayılan yangın değişken ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemedi. Orman ekipleri havadan ve karadan yoğun çaba sarfediyor.

İzmir'de dün öğle saatlerinde Karabağlar Tırazlı-Kavacık sırtlarından başlayıp Menderes, Seferihisar ormanlık alanlarına yayılan yangın değişken ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemedi. Kuyucak köyü kısmen tahliye edildi. Tırazlı, Yeniköy ve Bahçecik için risk devam ederken ekipler önlem alıyor.

Limontepe'nin arka tarafı ile Seferihisar yönü boyunca ilerleyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı.

Yangının ilerleyişi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Urla Belediye Başkanı, İzmir B.Şehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Tema Vakfı durumun ne kadar kötü olduğunu dair sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular:

Kuyucak köyü kısmen tahliye edildi. Halen Tırazlı,Yeniköy ve Bahçecik için risk var ve ekipler önlem alıyor. Başta itfaiyemiz, tüm ekiplerimiz, ilçe belediyelerimiz ve tüm kamu kurumları lojistik anlamda görev başında.Tüm ateş savaşçılarına kazasız belasız vazifeler diliyorum pic.twitter.com/IfRo6SmE1H — Buğra Gökçe (@gokcebugra) August 19, 2019

İzmir...

Çok üzgünüz. Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını ve söndürülmesini diliyoruz. pic.twitter.com/5jmUwi10LB — TEMA Vakfı (@temavakfi) August 19, 2019