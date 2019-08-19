İzmir'de 34 saattir söndürülemeyen yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

İzmir'de dün öğle saatlerinde Karabağlar Tırazlı-Kavacık sırtlarından başlayıp Menderes, Seferihisar ormanlık alanlarına yayılan yangın değişken ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemedi. Orman ekipleri havadan ve karadan yoğun çaba sarfediyor.
Pazartesi, 19 Ağustos 2019 22:03

İzmir'de dün öğle saatlerinde Karabağlar Tırazlı-Kavacık sırtlarından başlayıp Menderes, Seferihisar ormanlık alanlarına yayılan yangın değişken ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemedi. Kuyucak köyü kısmen tahliye edildi. Tırazlı, Yeniköy ve Bahçecik için risk devam ederken ekipler önlem alıyor.

Limontepe'nin arka tarafı ile Seferihisar yönü boyunca ilerleyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı.

Yangının ilerleyişi:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seferihisar’daki yangında durum bu.. Allah yardımcıları olsun. İnanın çok üzülüyoruz.  @izmirdesondakika #izmir

İzmir’de Son Dakika (@izmirdesondakika)'in paylaştığı bir gönderi ()

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Urla Belediye Başkanı, İzmir B.Şehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Tema Vakfı durumun ne kadar kötü olduğunu dair sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular: