İzmir yangınında görev yapan pilot ölü bulundu

İzmir'de 53 saat boyunca kontrol altına alınamayan orman yangınını söndürme çalışmalarında görev yapan Ukraynalı pilot Yuri Bostnik, yoğun görev sonrası dinlendiği otel odasında ölü bulundu.

İzmir'de pazar günü başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınındaki söndürme çalışmalarına katılan Ukraynalı helikopter pilotu Yuri Bostnik, İzmir'de kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antalya'da görev yapan ve geçici görevlendirmeyle 3 gün boyunca İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopter pilotu Bostnik, yangının kontrol altına alındığı çarşamba akşamı yardımcı pilot Uğur Uysal ile birlikte otelde yemek yedi ve gece saat 00.30 sıralarında odasına çıktı.

Uysal, soğutma çalışmalarına katılmak için hazırlanıp Bostnik’i uyandırmak için önce telefonla aradı ardından odasına gitti.

Uysal, kapı açılmayınca durumu otel görevlilerine bildirdi. Odayı personel kartı ile açan otel görevlileri Bostnik’in banyoda hareketsiz halde yattığını fark etti.